Дженнифер Энистон сообщила о пополнении в семье
13 октября 2020 13:50
Актриса Дженнифер Энистон
instagram.com/jenniferaniston
Актриса Дженнифер Энистон поделилась радостной новостью о пополнении в семье.
Читайте такжеВлад Яма – о своих методах флирта: Покупал книгу с анекдотами, пытался их учить, чтобы удивитьАмериканская актриса Дженнифер Энистон поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно в ее доме появился новый член семьи.
Нет-нет, 51-летняя актриса не стала мамой. Дело в том, что Дженнифер решила завести домашнего любимца – щенка породы лабрадор-ретривер.
Привет! Я хотела бы вам нового члена нашей семьи... – пишет Дженнифер. – Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он украл мое сердце сразу же.Напомним,