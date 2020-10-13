Дженнифер Энистон сообщила о пополнении в семье

13 октября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Дженнифер Энистон сообщила о пополнении в семье
Актриса Дженнифер Энистон
instagram.com/jenniferaniston

Актриса Дженнифер Энистон поделилась радостной новостью о пополнении в семье.

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Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно в ее доме появился новый член семьи.

Нет-нет, 51-летняя актриса не стала мамой. Дело в том, что Дженнифер решила завести домашнего любимца – щенка породы лабрадор-ретривер.

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Энистон уже поделилась видео и фотографией с новым членом семьи на своей странице в Инстаграм. В кадре собака, которую актриса назвала Лорд Честерфилд, мило спит на диване.

Привет! Я хотела бы вам нового члена нашей семьи... – пишет Дженнифер. – Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он украл мое сердце сразу же.

Напомним, 

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