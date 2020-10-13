Кохання на виживання-4: участник реалити посадил любимую на цепь
13 октября 2020 15:00
Кохання на виживання-4: участник реалити посадил любимую на цепь
пресс-служба Нового канала
Участницу проекта «Кохання на виживання-4» (Новый канал) Армину вели в ошейнике несколько километров.
Читайте такжеВлад Яма – о своих методах флирта: Покупал книгу с анекдотами, пытался их учить, чтобы удивитьВ реалити «Кохання на виживання-4» приходят самые разные пары. Одних тяготят проблемы с финансами, других – ревность, кто-то просто не понимает друг друга.
32-летний Антон повез 17-летнюю Армине в Перу, чтобы проверить силу их чувств. А заодно научить любимую уму-разуму.
Она не понимает, что такое мужчина. Видимо, в силу своего возраста, – жалуется парень. – У нее такой упрямый характер. Когда нужно промолчать, Армине начинает вставлять свои пять копеек. Это невыносимо. Жена должна беспрекословно подчиняться мужу. Хочу, чтобы она научилась меня слушать. Хочу видеть в ней женщину, которая прячется за моей спиной, потому что рядом с ней – хороший мужчина.
Кохання на виживання-4: участник реалити посадил любимую на цепь / пресс-служба Нового канала
В цепях я чувствовала себя рабыней. Мне было все равно, насколько красиво вокруг, – признается Армине. – Ты идешь, как собака какая-то.
Кохання на виживання-4: участник реалити посадил любимую на цепь / пресс-служба Нового канала
Это просто цепочка, что тут такого? Ее прямо так сильно унизили? – удивляется Антон. – Пусть ты идешь в ошейнике, но это же будет прикольное воспоминание.
Напомним,