Кохання на виживання-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)

10 октября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
пресс-служба Нового канала

13 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 5 выпуске реалити Кохання на виживання-4: что готовы сделать пары во имя большой и светлой любви? Все, что угодно! Даже отправиться на край света, чтобы проверить силу своих чувств. Вот и Антон с Арминэ полетели в экзотическое Перу, но они даже не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Олег Кензов подготовил для них пять сложных испытаний: провести любимую на цепи, сразиться с быком и узнать, изменяют ли влюбленные друг другу. Смогут ли чувства Антона и Арминэ выдержать эти проверки?

5 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 13.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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