Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)

4 октября 2020 22:10 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
пресс-служба Нового канала

8 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 7 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: против музыкантов Жени Галича, Дмитрия Кадная и Антона Савлепова будут соревноваться певицы Alina Pash, Jerry Heil и ведущая Мила Еремеева. В борьбе за победу их ничто не остановит: мужчины согласятся нарастить ногти и надеть чулки, а женщины покажут, как можно переодеть купальник, не снимая пляжного костюма.

7 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 08.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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