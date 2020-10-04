Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
4 октября 2020 22:10
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
пресс-служба Нового канала
8 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 7 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: против музыкантов Жени Галича, Дмитрия Кадная и Антона Савлепова будут соревноваться певицы Alina Pash, Jerry Heil и ведущая Мила Еремеева. В борьбе за победу их ничто не остановит: мужчины согласятся нарастить ногти и надеть чулки, а женщины покажут, как можно переодеть купальник, не снимая пляжного костюма.
7 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 08.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.