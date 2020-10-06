Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений

6 октября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений
Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений
пресс-служба Нового канала

Участники проекта «Кохання на виживання-4» (Новый канал) Артем и Катя прошли шаманский ритуал благословения любви.

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Наверное, нет ни одной влюбленной пары, которая не мечтала бы поехать в романтическое путешествие в экзотическую страну. Вот и Артем с Катей так хотели побывать в Перу, что подали заявку в «Кохання на виживання-4».

Артем с Катей представляли, как будут нежиться в голубых волнах океана, а по вечерам бродить по улочкам колониальных городов. Но вместо романтики получили грязь и опасности, подстерегающие в джунглях Амазонки. В Перу им пришлось проверить силу своей любви. 

Мне надоело быть бабой-«быком», которая тащит отношения на себе, – жаловалась Катя. – Надоело, что делаю все для нас. Я убираю и готовлю. Артем приходит домой, ест и ложится отдыхать. Он – лентяй. Поменял не одну работу, никак не может найти себя. А я так хочу чувствовать себя слабее в паре. Чтобы он пришел и сказал: «Я буду обеспечивать тебя, а ты просто будь красивой».

Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений / пресс-служба Нового канала
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Ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов приготовил паре испытание не для слабонервных. За несколько часов им нужно было преодолеть четырехкилометровую тропу воина в джунглях, чтобы ради ритуала благословения любви найти муравейник, кишащий насекомыми. Идти пришлось не в одиночку, а с ленивцем в руках. Апогеем испытания стал «поцелуй» с лягушкой. 

Мне сказали облизать противную жабу, – говорит Катя. – Я это сделала, потому что должна была поддержать мужа.

Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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