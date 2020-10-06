Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений
Участники проекта «Кохання на виживання-4» (Новый канал) Артем и Катя прошли шаманский ритуал благословения любви.
Артем с Катей представляли, как будут нежиться в голубых волнах океана, а по вечерам бродить по улочкам колониальных городов. Но вместо романтики получили грязь и опасности, подстерегающие в джунглях Амазонки. В Перу им пришлось проверить силу своей любви.
Мне надоело быть бабой-«быком», которая тащит отношения на себе, – жаловалась Катя. – Надоело, что делаю все для нас. Я убираю и готовлю. Артем приходит домой, ест и ложится отдыхать. Он – лентяй. Поменял не одну работу, никак не может найти себя. А я так хочу чувствовать себя слабее в паре. Чтобы он пришел и сказал: «Я буду обеспечивать тебя, а ты просто будь красивой».
Мне сказали облизать противную жабу, – говорит Катя. – Я это сделала, потому что должна была поддержать мужа.