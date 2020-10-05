Елена Кравец показала подросших двойняшек во время прогулки по Днепру
В конце лета Елена Кравец столкнулась с самым обсуждаемым в этом году вирусом COVID-19.
В первых числах сентября Елене удалось побороть коронавирус. Она смогла воссоединиться с мужем и детьми, а также принять участие в съемках новых выпусков «Женского квартала».
Также Кравец вернулась в социальные сети. На днях она даже порадовала своих фолловеров редкими, трогательными фотографиями со своим мужем и младшими детьми.
В кадре все семейство выглядит умиротворенно и счастливо. На фото видно, что Иван и Катя очень подросли и очень похожи на своих знаменитых родителей.
Закрыли сезон лодочек,- подписала фотографию звезда «Женского квартала».
Напомним,