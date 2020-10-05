Елена Кравец показала подросших двойняшек во время прогулки по Днепру

5 октября 2020 16:20 Юлия Крутиева
Елена Кравец показала подросших двойняшек во время прогулки по Днепру
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

В конце лета Елена Кравец столкнулась с самым обсуждаемым в этом году вирусом COVID-19.

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Из-за этого заболевания Елена Кравец была вынуждена пропустить съемки новых выпусков проекта «Вечерний квартал», а также отправиться на самоизоляцию.

В первых числах сентября Елене удалось побороть коронавирус. Она смогла воссоединиться с мужем и детьми, а также принять участие в съемках новых выпусков «Женского квартала».

Также Кравец вернулась в социальные сети. На днях она даже порадовала своих фолловеров редкими, трогательными фотографиями со своим мужем и младшими детьми.

Елена Кравец с мужем и детьми / instagram.com/lennykravets
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Вместе с мужем Сергеем, сыном Иваном и дочкой Екатериной, Елена решила провести время на природе. Подписчики актрисы были очень рада видеть такие снимки.

В кадре все семейство выглядит умиротворенно и счастливо. На фото видно, что Иван и Катя очень подросли и очень похожи на своих знаменитых родителей.

Закрыли сезон лодочек,
- подписала фотографию звезда «Женского квартала».

Напомним, 

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