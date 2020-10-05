Надежда Мейхер едва не довела себя до самоубийства: У меня был единственный смысл жизни
Певица Надежда Мейхер удивила неожиданным признанием.
В рамках шоу «Танці з зірками» звездные участники каждый выпуск делятся неизвестными фактами из своей жизни. И каждый выпуск эти откровения все больше удивляют публику.
Причина тому – затяжная депрессия, в которую она впала после рождения сына Игоря. Предшественниками такого состояния также были изнурительные гастроли и недовольство своей жизнью.
Изнурительные гастроли, недовольство своей жизнью... Начали сниться страшные сны. Есть люди, которые настолько входят в депрессию, что заканчивают жизнь самоубийством, - заявила в эфире танцевального проекта Мейхер. - У меня был единственный смысл жизни – это мой ребенок, и это меня очень сильно держало. Я все-таки собралась с силами и пошла к психологу.
Напомним,