Надежда Мейхер едва не довела себя до самоубийства: У меня был единственный смысл жизни

5 октября 2020 16:00 Юлия Крутиева
Надежда Мейхер едва не довела себя до самоубийства: У меня был единственный смысл жизни
Певица Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Певица Надежда Мейхер удивила неожиданным признанием.

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Певица Надежда Мейхер в этом году громко заявила о себе, выйдя на паркет проекта «Танці з зірками». Вместе со своим партнером Кириллом Васюком удивляет зрителей своим талантом и уверенно движется к финалу.

В рамках шоу «Танці з зірками» звездные участники каждый выпуск делятся неизвестными фактами из своей жизни. И каждый выпуск эти откровения все больше удивляют публику.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк / instagram.com/nadyameiher
Очередным признанием в шестом выпуске танцевального шоу повергла в шок зрителей и Надежда. Певица призналась, что несколько лет назад едва не довела себя до самоубийства.

Причина тому – затяжная депрессия, в которую она впала после рождения сына Игоря. Предшественниками такого состояния также были изнурительные гастроли и недовольство своей жизнью.

Изнурительные гастроли, недовольство своей жизнью... Начали сниться страшные сны. Есть люди, которые настолько входят в депрессию, что заканчивают жизнь самоубийством, - заявила в эфире танцевального проекта Мейхер. - У меня был единственный смысл жизни – это мой ребенок, и это меня очень сильно держало. Я все-таки собралась с силами и пошла к психологу.

Певица Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher
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Участие в проекте «Танці з зірками» для Надежды  - способ не только продемонстрировать публике свои трудолюбие и выдержку, но и исцеление души, подходящий момент вновь ворваться в большой шоу-бизнес.

Напомним, 

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