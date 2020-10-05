Детектор лжи-10: на проект придет мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков
Сегодня, 5 октября в 19:00, на СТБ выйдет шестой премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.
От Дмитрия отвернулись практически все родственники, а его жизнь буквально находится под угрозой. Он обратился на «Детектор лжи», чтобы спасти себя и доказать – его подставили, и он не имеет никакого отношения к распространению наркотиков.
Мне пришлось преодолеть большой путь, чтобы находиться на телевидении и доказать этот фрагмент несправедливости,– признается герой.
Смотрите новый выпуск «Детектора лжи» уже сегодня, 5 октября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,