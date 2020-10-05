Детектор лжи-10: на проект придет мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков

Сегодня, 5 октября в 19:00, на СТБ выйдет шестой премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

Доказать свою честность и даже невиновность в рамках проекта «Детектор лжи» попробует 36-летний Денис Колосов из Киева, который находится под следствием.

От Дмитрия отвернулись практически все родственники, а его жизнь буквально находится под угрозой. Он обратился на «Детектор лжи», чтобы спасти себя и доказать – его подставили, и он не имеет никакого отношения к распространению наркотиков.

Мне пришлось преодолеть большой путь, чтобы находиться на телевидении и доказать этот фрагмент несправедливости,

– признается герой.

Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)

Какой же будет правда? Действительно ли Дмитрий – просто жертва обстоятельств? И скрывает ли он в шкафу какие-то скелеты?

Смотрите новый выпуск «Детектора лжи» уже сегодня, 5 октября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,