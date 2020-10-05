Детектор лжи-10: на проект придет мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков

5 октября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: на проект придет мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков
Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 5 октября в 19:00, на СТБ выйдет шестой премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

Читайте такжеМаскарад: стало известно, кто скрывался за образом Вареника
Доказать свою честность и даже невиновность в рамках проекта «Детектор лжи» попробует 36-летний Денис Колосов из Киева, который находится под следствием. 

От Дмитрия отвернулись практически все родственники, а его жизнь буквально находится под угрозой. Он обратился на «Детектор лжи», чтобы спасти себя и доказать – его подставили, и он не имеет никакого отношения к распространению наркотиков. 

Мне пришлось преодолеть большой путь, чтобы находиться на телевидении и доказать этот фрагмент несправедливости,
– признается герой. 

Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)
Читайте такжеНу и мужик пошел: Владимир Дантес сменил имидж и нарвался на критику
Какой же будет правда? Действительно ли Дмитрий – просто жертва обстоятельств?  И скрывает ли он в шкафу какие-то скелеты? 

Смотрите новый выпуск «Детектора лжи» уже сегодня, 5 октября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев телешоу телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Канал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе
Анонсы на ТВ

Канал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе
Танці з зірками-2020: сразу две пары покинули шоу в 6 выпуске от 04.10.2020
Новости

Танці з зірками-2020: сразу две пары покинули шоу в 6 выпуске от 04.10.2020
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Телешоу

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Участница реалити Эксы впервые стала мамой
Новости

Участница реалити Эксы впервые стала мамой

Популярное на сайте

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Мнение ученых! Сколько раз можно заниматься сексом в год?

Мнение ученых! Сколько раз можно заниматься сексом в год?

Популярное видео

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK