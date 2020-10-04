Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)
5 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Виновен или нет?
Путь бандитизма очень скользкий: сегодня ты можешь безнаказанно портить жизнь другим людям, а завтра – быть беспочвенно арестованным. Но действительно ли беспочвенно? Доказать свою невиновность в программе Детектор лжи 2020 попробует Денис Колосов. В свои 36 лет Денис находится под следствием из-за чего от него отвернулись практически все родственники. При помощи полиграфа и Дмитрия Карпачева Денис надеется доказать свою невиновность и спасти собственную жизнь.
Денис Колосов хочет доказать, что ему подкинули наркотики
Одно субботнее утро превратило в кошмар спокойную жизнь Дениса. Друг позвонил Колосову и позвал на тренировку, но когда Денис вышел на улицу, его тут же встретил наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов обвинили Колосова в распространении наркотических средств. В программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск Денис хочет доказать, что полицейские подкинули ему запрещенные вещества, и он не имеет к ним никакого отношения. Удастся ли ему это сделать? Смотрите прямо сейчас!
Убивал ли Денис людей?
В студии программы Денису Колосову придется ответить на ряд провокационных вопросов Дмитрия Карпачева:
- давал ли Денис взятки правоохранительным органам, чтобы его не посадили?
- правда ли, что от насильственной смерти Дениса спасли его двое маленьких детей?
- насколько жестоким бандитом был Колосов? Есть ли на его руках кровь?
- были ли женщины среди тех людей, из которых Денис «выбивал» деньги?
- убивал ли Денис людей, когда был членом преступной группировки?
Ответы на все эти вопросы вы узнаете в программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск от 05.10.2020.
6 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 05.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.