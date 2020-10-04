Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)

5 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Смотрите в 6 выпуске проекта Детектор лжи-10 : бывший бандит расскажет о своем темном прошлом. Смотрите онлайн самый честный проект телеканала СТБ – программу Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск от 05.10.2020.

Виновен или нет?

Путь бандитизма очень скользкий: сегодня ты можешь безнаказанно портить жизнь другим людям, а завтра – быть беспочвенно арестованным. Но действительно ли беспочвенно? Доказать свою невиновность в программе Детектор лжи 2020 попробует Денис Колосов. В свои 36 лет Денис находится под следствием из-за чего от него отвернулись практически все родственники. При помощи полиграфа и Дмитрия Карпачева Денис надеется доказать свою невиновность и спасти собственную жизнь.

Денис Колосов хочет доказать, что ему подкинули наркотики

Одно субботнее утро превратило в кошмар спокойную жизнь Дениса. Друг позвонил Колосову и позвал на тренировку, но когда Денис вышел на улицу, его тут же встретил наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов обвинили Колосова в распространении наркотических средств. В программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск Денис хочет доказать, что полицейские подкинули ему запрещенные вещества, и он не имеет к ним никакого отношения. Удастся ли ему это сделать? Смотрите прямо сейчас!

Убивал ли Денис людей?

В студии программы Денису Колосову придется ответить на ряд провокационных вопросов Дмитрия Карпачева:

давал ли Денис взятки правоохранительным органам, чтобы его не посадили?

правда ли, что от насильственной смерти Дениса спасли его двое маленьких детей?

насколько жестоким бандитом был Колосов? Есть ли на его руках кровь?

были ли женщины среди тех людей, из которых Денис «выбивал» деньги?

убивал ли Денис людей, когда был членом преступной группировки?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете в программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск от 05.10.2020.

6 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 05.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.