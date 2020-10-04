Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)

4 октября 2020 21:10 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

5 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Читайте такжеСледствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Смотрите в 6 выпуске проекта Детектор лжи-10: бывший бандит расскажет о своем темном прошлом. Смотрите онлайн самый честный проект телеканала СТБ – программу Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск от 05.10.2020.

Виновен или нет?

Путь бандитизма очень скользкий: сегодня ты можешь безнаказанно портить жизнь другим людям, а завтра – быть беспочвенно арестованным. Но действительно ли беспочвенно? Доказать свою невиновность в программе Детектор лжи 2020 попробует Денис Колосов. В свои 36 лет Денис находится под следствием из-за чего от него отвернулись практически все родственники. При помощи полиграфа и Дмитрия Карпачева Денис надеется доказать свою невиновность и спасти собственную жизнь.

Денис Колосов хочет доказать, что ему подкинули наркотики

Одно субботнее утро превратило в кошмар спокойную жизнь Дениса. Друг позвонил Колосову и позвал на тренировку, но когда Денис вышел на улицу, его тут же встретил наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов обвинили Колосова в распространении наркотических средств. В программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск Денис хочет доказать, что полицейские подкинули ему запрещенные вещества, и он не имеет к ним никакого отношения. Удастся ли ему это сделать? Смотрите прямо сейчас!

Убивал ли Денис людей?

В студии программы Денису Колосову придется ответить на ряд провокационных вопросов Дмитрия Карпачева:

  • давал ли Денис взятки правоохранительным органам, чтобы его не посадили?
  • правда ли, что от насильственной смерти Дениса спасли его двое маленьких детей?
  • насколько жестоким бандитом был Колосов? Есть ли на его руках кровь?
  • были ли женщины среди тех людей, из которых Денис «выбивал» деньги?
  • убивал ли Денис людей, когда был членом преступной группировки?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете в программе Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск от 05.10.2020.

6 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 05.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Дмитрий Карпачев телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
Телешоу

Хто зверху-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
Телешоу

Дети против звезд-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
Гороскоп на 5 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 5 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK