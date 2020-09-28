Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
28 сентября 2020 00:27
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
пресс-служба
4 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Следствие ведут экстрасенсы: за помощью к экстрасенсам обратилась Иванна Балян из Львовской области. Ее единственная дочь Диана умерла загадочной смертью. Мама нашла ребенка бездыханным в ванной. Судмедэкспертиза установила, что девочка отравилась угарным газом. И причина - в неисправной газовой колонке, которая висела в ванной комнате. Иванна и ее родные уверены, что к смерти Дианки причастна какая-то потусторонняя сила, которую в последнее время они видели наяву и во снах. Теперь члены семьи боятся за жизнь других детей. Действительно ли в гибели ребенка замешена мистика, попытаются выяснить ясновидящие - Жанна Шулакова и Рубина Цыбульськая.
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 04.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.