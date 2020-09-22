Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

22 сентября 2020 21:10 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
кадр из программы

27 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

Читайте такжеДетектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)
Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы: за помощью к экстрасенсам обратились супруги из Черкасской области - Анастасия и Юрий Кучеренко. Пара просит спасти от гибели их старшего сыночка Илью. От рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен - мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила. О том, что сына нужно спасти от смертельной угрозы, мужчину, по его словам, предупредили высшие силы. Разобраться в происходящем попробуют сильнейшие экстрасенсы - Алена Курилова и Хаял Алекперов.

Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 27.09.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу магия расследование телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?
Lifestyle

Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK