Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
22 сентября 2020 21:10
Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
кадр из программы
27 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы
: за помощью к экстрасенсам обратились супруги из Черкасской области - Анастасия и Юрий Кучеренко. Пара просит спасти от гибели их старшего сыночка Илью. От рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен - мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила. О том, что сына нужно спасти от смертельной угрозы, мужчину, по его словам, предупредили высшие силы. Разобраться в происходящем попробуют сильнейшие экстрасенсы - Алена Курилова и Хаял Алекперов.
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 27.09.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.