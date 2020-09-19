Детектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)

19 сентября 2020 23:40 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

21 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 4 выпуске проекта Детектор лжи-10: героем программы станет 32-летний Мурад Дадашев из Киева. Мужчина официально женат и состоит в отношениях с любовницей. Женщины не только знают друг о друге, но и обсуждают возможность совместного проживания. Однако у Мурада есть страхи, с которыми он попробует разобраться в студии «Детектора лжи». Действительно ли полиаморные отношения - это честность по отношению к своим любимым? Или же просто самообман, который будто бы спасает от одиночества?

4 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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