Детектор лжи-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.09.2020)

14 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Смотрите в 3 выпуске проекта Детектор лжи-10 : бабушка 34-летнего Алексея считает его девушек шлюхами. Как взрослому мужчине доказать бабушке, что он способен жить самостоятельно?

Бабушка разогнала всех девушек внука

Алексей Карячка в свои 34 года до сих пор живет с бабушкой, которая постоянно контролирует его личную жизнь. Пожилая женщина сделала так, чтобы ни одна девушка, которая появлялась в жизни внука, не осталась с ним надолго. С помощью Дмитрия Карпачева Алексей надеется расставить все точки над і в отношениях со своей бабулей. Сможет ли мужчина отстоять свои личные границы? Узнаете прямо сейчас в программе Детектор лжи 2020.

«Все твои девушки – шлюхи!»

Нина Ивановна признается Дмитрию Карпачеву, что ненавидит девушек внука не беспочвенно. Бабушка считает избранниц Алексея шлюхами, которые пришли с трассы! И такой вывод она сделала из-за макияжа и одежды девушек. Нина Ивановна также считает женщин внука нечистоплотными и боится, что может заразиться от них чем-то серьезным. Однако мама Алексея Татьяна Викторовна не согласна с Ниной Ивановной, и ей нравятся почти все возлюбленные сына. Сможет ли главный герой проекта Детектор лжи 10 сезон доказать бабушке, что не все девушки с макияжем и в платьях работают на трассе?

Бабушка Алексея заменила ему мать

Так в чем же причина такого контроля со стороны бабушки, и почему Алексей не способен выбраться из под ее опеки? В студии проекта Детектор лжи 2020 Татьяна Викторовна признается, что воспитанием сына не занималась, папа Алексея также не принимал участия в его жизни. Единственной опорой и поддержкой маленького Алеши была его бабушка Нина Ивановна. Но женщине не удалось вовремя перестать опекать уже взрослого парня. Но как теперь 34-летнему мужчине понять, что детство закончилось? Или же Нине Ивановне нужно просто-напросто выгнать внука из дома? Ответы на эти вопросы вы узнаете в проекте Детектор лжи 10 сезон 3 выпуск от 14.09.2020.

3 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.