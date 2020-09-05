Детектор лжи-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.09.2020)
5 сентября 2020 23:00
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.09.2020)
пресс-служба канала СТБ
7 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите во 2 выпуске проекта Детектор лжи-10
: откровенно ответить на все вопросы придет 28-летний Влад Коротеев из Запорожья. На «Детектор лжи» его приведёт жена. За 7 лет совместной жизни Влад так много врал, что Яна уже не верит ни единому его слову. Семья на грани распада. И чтобы хоть как-то наладить отношения и сохранить семью, Влад согласился пройти полиграф и честно признаться жене во всех своих грехах. Однако удастся ли ему быть откровенным до конца? И, прежде всего, с самим собой?
2 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.