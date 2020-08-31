Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)

5 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 7 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите в 7 выпуске шоу Звана вечеря: кулинарный батл, в котором встретятся: известный хореограф, супруг ведущей Лилии Ребрик – Андрей Дикий, блогер Марина Шер, косметолог Александр Гальперин, а также фитоняшка и певица в декрете Виктория Ilchi! Какими блюдами удивят соперников и всю страну новые герои? И кто из них получит наибольшее количество баллов за ужин и прием?

7 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.