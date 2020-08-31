Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)

31 августа 2020 00:15 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

5 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 7 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите в 7 выпуске шоу Звана вечеря: кулинарный батл, в котором встретятся: известный хореограф, супруг ведущей Лилии Ребрик – Андрей Дикий, блогер Марина Шер, косметолог Александр Гальперин, а также фитоняшка и певица в декрете Виктория Ilchi! Какими блюдами удивят соперников и всю страну новые герои? И кто из них получит наибольшее количество баллов за ужин и прием?

7 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Звана вечеря

Материалы по теме

Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Телешоу

Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут выступила в 1 эфире, несмотря на болезнь COVID-19
Новости

Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут выступила в 1 эфире, несмотря на болезнь COVID-19
Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП: ссадины и сломан нос
Новости

Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП: ссадины и сломан нос
Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK