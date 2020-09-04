Звана вечеря: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий устроит гостям горячий танцевальный вечер
В эту субботу, 5 сентября, в 17:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск кулинарного шоу Звана вечеря.
Для меня поучаствовать в «Званій вечері» на СТБ очень символично, потому что этот канал познакомил нас с Лилей. В танцевальном шоу мы встретились, мы полюбили друг друга и стали семьей. После первого танца мы вместе вот уже 9 лет. У нас была жестяная свадьба,– улыбаясь, поделился Андрей Дикий.
Я такого реально не ожидал,– скажет он.
А также, какими блюдами будут удивлять герои в этот вечер? И кто из них получит наибольшее количество баллов за ужин и прием?
Смотрите новый выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 5 сентября в 17:00, на СТБ!
Напомним,