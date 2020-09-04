Звана вечеря: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий устроит гостям горячий танцевальный вечер

4 сентября 2020 18:15 Юлия Крутиева
Звана вечеря: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий устроит гостям горячий танцевальный вечер
Звана вечеря: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 5 сентября, в 17:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск кулинарного шоу Звана вечеря.

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В этот раз принимать гостей у себя дома будут: известный хореограф, супруг ведущей Лилии Ребрик – Андрей Дикий, эпатажный блогер Шер-Марина, брутальный косметолог Александр Гальперин, а также фитоняшка и певица в декрете Виктория Ilchi!

Брутальный косметолог Александр Гальперин / пресс-служба канала СТБ

Для меня поучаствовать в «Званій вечері» на СТБ очень символично, потому что этот канал познакомил нас с Лилей. В танцевальном шоу мы встретились, мы полюбили друг друга и стали семьей. После первого танца мы вместе вот уже 9 лет. У нас была жестяная свадьба,
– улыбаясь, поделился Андрей Дикий.

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Своих гостей хореограф встретит по-особенному, а сам вечер, конечно же, не обойдется без танцев. Однако, как отреагируют на такое времяпрепровождение соперники Дикого?

Эпатажный блогер Шер-Марина / пресс-служба канала СТБ

Я такого реально не ожидал,
– скажет он.

А также, какими блюдами будут удивлять герои в этот вечер? И кто из них получит наибольшее количество баллов за ужин и прием?

Смотрите новый выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 5 сентября в 17:00, на СТБ!

Фитоняшка и певица в декрете Виктория Ilchi / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

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