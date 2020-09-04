Лига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске

4 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
Лига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске

4 сентября в 20:45 на 1+1 состоится премьера новых выпусков проекта Студии Квартал 95 - «Лига смеха».

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Тренерами второго этапа сезона стали Надежда Дорофеева, Станислав Боклан, Дантес, Гарик Бирча, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Наталья Могилевская. Ведущий - Евгений Кошевой.

Отметим, создатели проекта внесли изменения в правила и схемы сезона. Так, во втором этапе «Лиги смеха» будет 4 игры по 3 команды в каждой. А оценивать выступления смогут только те тренеры, которые не участвуют в игре.

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Уже в эту пятницу на сцене «Лиги смеха» сыграют участники черниговской команды «7*я» с тренером Гариком Бирчей, «Ветераны космических войск» с Надей Дорофеевой и команда из Винницы «Моя провинция», тренером которой стала Наталья Могилевская. А оценивать их выступления будут судьи Станислав Боклан, Юрий Ткач, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин.

Первыми свой юмор продемонстрируют «Ветераны космических войск». В частности, на сцене они станут героями сериала «Параллелепипед любви» и разыграют миниатюру про всем знакомую ситуацию, когда одним пассажирам автобуса жарко, а другие заставляют позакрывать все окна и люки. Отметим, в этом сезоне Надя Дорофеева выбрала команду Джокер, поэтому в следующей игре он будет выступать с другой сборной.

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Следующей на сцену выйдет сборная из Чернигова «7*я». «Ой, как провели лето? Прошло, и слава Богу», - будут шутить юмористы. А тренер команды Гарик Бирча в миниатюрах превратится в Мирча Луческу.

Участники сборной «Моя провинция» в своих миниатюрах покажут, как коты под окнами валерьянку нюхают, и заставят Наталью Могилевскую прямо на сцене чистить и жарить картошку.

Какие еще номера подготовили юмористы и какая команда получит больше баллов от судей, смотрите 4 сентября в 20:45 в премьерном выпуске «Лиги смеха» на «1+1».

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