Лига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске
4 сентября в 20:45 на 1+1 состоится премьера новых выпусков проекта Студии Квартал 95 - «Лига смеха».
Отметим, создатели проекта внесли изменения в правила и схемы сезона. Так, во втором этапе «Лиги смеха» будет 4 игры по 3 команды в каждой. А оценивать выступления смогут только те тренеры, которые не участвуют в игре.
Первыми свой юмор продемонстрируют «Ветераны космических войск». В частности, на сцене они станут героями сериала «Параллелепипед любви» и разыграют миниатюру про всем знакомую ситуацию, когда одним пассажирам автобуса жарко, а другие заставляют позакрывать все окна и люки. Отметим, в этом сезоне Надя Дорофеева выбрала команду Джокер, поэтому в следующей игре он будет выступать с другой сборной.
Участники сборной «Моя провинция» в своих миниатюрах покажут, как коты под окнами валерьянку нюхают, и заставят Наталью Могилевскую прямо на сцене чистить и жарить картошку.
Какие еще номера подготовили юмористы и какая команда получит больше баллов от судей, смотрите 4 сентября в 20:45 в премьерном выпуске «Лиги смеха» на «1+1».