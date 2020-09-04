Роберт Паттинсон заразился коронавирусом: съемки Бэтмена приостановили

С каждым днем все больше звезд сообщают о своем диагнозе – COVID-19.

Вчера вечером стало известно, что Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Об этом сообщили зарубежные порталы, ссылаясь на инсайдера.

Из-за болезни актера пришлось приостановить съемки новой части франшизы «Бэтмен», где Роберту досталась главная роль. Киностудии The Warner Bros. немногословны на этот счет. Они лишь подтвердили, что у актера главной роли, не называя его имени, был обнаружен коронавирус и съемки фильма на время отложены.

Один из членов съемочной группы фильма "Бэтмен" заразился коронавирусом, – рассказали в кинокомпании. – Он был изолирован, согласно с существующими протоколами. Съемки временно приостановлены.

Отметим, что съемки "Бэтмена" приостанавливаются уже во второй раз. Первый раз это произошло еще в марте месяце, когда началась пандемия COVID-19.

Фильм должен был выйти на большие экраны 25 июня 2021 года, но премьеру перенесли. Дата выхода ленты запланирована в США на 1 октября 2021 года.

Напомним,