Роберт Паттинсон заразился коронавирусом: съемки Бэтмена приостановили

4 сентября 2020 00:55 Юлия Крутиева
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом: съемки Бэтмена приостановили
Актер Роберт Паттинсон
Fotobank / GettyImages

С каждым днем все больше звезд сообщают о своем диагнозе – COVID-19.

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Вчера вечером стало известно, что Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Об этом сообщили зарубежные порталы, ссылаясь на инсайдера.

Из-за болезни актера пришлось приостановить съемки новой части франшизы «Бэтмен», где Роберту досталась главная роль. Киностудии The Warner Bros. немногословны на этот счет. Они лишь подтвердили, что у актера главной роли, не называя его имени, был обнаружен коронавирус и съемки фильма на время отложены.

Один из членов съемочной группы фильма "Бэтмен" заразился коронавирусом, – рассказали в кинокомпании. – Он был изолирован, согласно с существующими протоколами. Съемки временно приостановлены.

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Отметим, что съемки "Бэтмена" приостанавливаются уже во второй раз. Первый раз это произошло еще в марте месяце, когда началась пандемия COVID-19.

Фильм должен был выйти на большие экраны 25 июня 2021 года, но премьеру перенесли. Дата выхода ленты запланирована в США на 1 октября 2021 года.

Напомним,

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