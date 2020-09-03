Оксана Байрак пережила домашнее насилие: Он ударил в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга

3 сентября 2020 21:30 Юлия Крутиева
Оксана Байрак пережила домашнее насилие: Он ударил в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга
Ведущая "О чем молчат женщины" Оксана Байрак
пресс-служба канала СТБ

Каждую среду в 19:00 на телеканале СТБ Оксана Байрак вместе с экспертами поднимает важные и острые темы в ток-шоу "О чем молчат женщины".

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В премьерном выпуске героиня программы Алёна решилась впервые в жизни заговорить о домашнем насилии и муже-тиране. Именно об абьюзе умалчивают десятки тысяч женщин, думая, что они одиноки и даже сами виноваты в случившимся. Но это далеко не так. Жертвой домашнего насилия была и сама ведущая ток-шоу – Оксана Байрак.

Это случилось в первом браке, всем казалось, что у нас великолепные отношения. Но после свадьбы мой муж неожиданно поднял на меня руку, он ударил меня в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга. В эту же секунду он перестал быть моим супругом по факту. Де-юре наш брак длился еще полгода, он валялся у меня в ногах и просил прощения. Но я сказала твердое “нет”, потому что невозможно, чтобы мужчина поднимал на женщину руку, – призналась Байрак во время беседы с героиней.

Ведущая и эксперты настаивали на том, что физическое насилие нельзя ни оправдывать, ни прощать. Героиня Алена до последнего верила в клятвы мужа, что избиения не повторятся, однако он поднимал на ее руку опять и опять.

Героиня 1 выпуска Алена Малиновская / пресс-служба канала СТБ

Первый раз он меня ударил в канун Нового года. Тогда я ему сказала, что не хочу отмечать праздник вместе. Он схватил меня за шкирку и начал выпихивать из квартиры. Дальше — одно движение и меня залило кровью. Потом время от времени это повторялось,
– рассказывает героиня программы.

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Поработав с психологом ток-шоу на протяжении всего участия и после него, услышав точки зрения экспертов и ведущей,  Алена приняла важное решение – уйти от мужа. Девушка сейчас живет с дочерью отдельно, и начала бракоразводный процесс.

Куда обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия: 0 800 500 225. Круглосуточная и бесплатная анонимная служба поддержки, куда женщина может обращаться столько, сколько ей необходимо.

Все обратившиеся могут получить бесплатную консультацию юристов, адвокатов, помощь психологов и контакты приютов для жертв насилия. Там пострадавших от абьюза могут проходить бесплатную реабилитацию до 3 месяцев. Безвыходных ситуаций не бывает, но главное – не молчать.

Эксперты 1 выпуска / пресс-служба канала СТБ

Психолог ток-шоу отметила, что существует несколько видов домашнего насилия, которые предшествуют физическому:

  • эмоциональное и психологическое насилие, когда рядом с партнером человек постоянно чувствует вину, обиду. Самые успешные манипуляции происходят как раз на основе чувстве вины: «Не хочешь близости – значит ты меня не любишь/у тебя есть другой, докажи, что это не так»;
  • интеллектуальное, когда можно услышать высказывания по типу «что ты знаешь о жизни, да кто ты вообще такой»;
  • духовное, когда перечеркиваются все важные для человека ценности;
  • сексуальное – любой сексуальный контакт, основанный на принуждении, вне зависимости – это парень или муж;
  • экономическое – полная финансовая зависимость от партнера и контроль жизнедеятельности: в магазин можно выйти только предварительно предупредив об этом и т.д.

Смотрите ток-шоу “О чем молчат женщины” каждую среду в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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