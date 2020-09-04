Звезда Великолепного века Мерьем Узерли во второй раз станет мамой
Пополнение ожидается в семье турецкой-немецкой актрисы Мерьем Узерли.
Тогда 37-летняя звезда не комментировала догадки публики. И вот сейчас скрывать свое положение Узерли перестала. В недавнем интервью одному из турецких порталов Мерьем рассказала, что находится на 5 месяце беременности и ожидает рождения второй дочери (сейчас у актрисы подрастает 6-летняя дочь Лара - прим.ред.)
Пятый месяц беременности… Судьба так распорядилась, что новый человек появится на свет в январе… – говорит Мерьем Узерли. – У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью.
В Германии живет и Узерли с дочерью. Звезда сбежала в эту страну после разрыва отношений с турецким бизнесменом Джаном Аташе, прервав съемки в сериале "Великолепный век".
Напомним,