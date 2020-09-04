Звезда Великолепного века Мерьем Узерли во второй раз станет мамой

Пополнение ожидается в семье турецкой-немецкой актрисы Мерьем Узерли.

Вчера, 3 сентября, Мерьем Узерли официально подтвердила информацию, что она в скором времени станет мамой во второй раз. Поклонники заговорили о беременности актрисы еще в середине лета, когда Мерьем опубликовала в Сети фото, где был замечен ее округлившийся животик.

Тогда 37-летняя звезда не комментировала догадки публики. И вот сейчас скрывать свое положение Узерли перестала. В недавнем интервью одному из турецких порталов Мерьем рассказала, что находится на 5 месяце беременности и ожидает рождения второй дочери (сейчас у актрисы подрастает 6-летняя дочь Лара - прим.ред.)

Мерьем Узерли с дочкой Ларой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Пятый месяц беременности… Судьба так распорядилась, что новый человек появится на свет в январе… – говорит Мерьем Узерли. – У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью.

Об отце своего будущего ребенка актриса подробностей никаких не раскрывала. Мерьем лишь упомянула то, что он американец, и уже год как проживает в Берлине.

В Германии живет и Узерли с дочерью. Звезда сбежала в эту страну после разрыва отношений с турецким бизнесменом Джаном Аташе, прервав съемки в сериале "Великолепный век".

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним,