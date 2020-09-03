Дуэйну Джонсону вместе с семьей пришлось бороться за жизнь из-за коронавируса
Сегодня утром Дуэйн Джонсон удивил своих поклонников неожиданным видео.
Дуэйн пополнил список голливудских знаменитостей, которые заразились COVID-19 не сами, а вместе со всей своей семьей. В данном случае с женой Лорен и дочкам Жасмин и Тианой.
Положительные результаты теста на коронавирус Джонсон вместе с семьей получил три недели назад. Дочери актера перенесли легкую форму болезни, а ему с женой пришлось бороться за свою жизнь.
Могу сказать, что это было одно из самых тяжелых испытаний для нашей семьи, - сообщил актер. - В том числе и лично для меня. А я уже серьезно болел в прошлом.
Напомним,