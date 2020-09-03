Дуэйну Джонсону вместе с семьей пришлось бороться за жизнь из-за коронавируса

Сегодня утром Дуэйн Джонсон удивил своих поклонников неожиданным видео.

На своей странице в Инстаграм самый высокооплачиваемый актер года Дуэйн Джонсон опубликовал видео, в котором рассказал о своем заболевании. Речь идет о коронавирусе.

Дуэйн пополнил список голливудских знаменитостей, которые заразились COVID-19 не сами, а вместе со всей своей семьей. В данном случае с женой Лорен и дочкам Жасмин и Тианой.

Положительные результаты теста на коронавирус Джонсон вместе с семьей получил три недели назад. Дочери актера перенесли легкую форму болезни, а ему с женой пришлось бороться за свою жизнь.

Дуэйн Джонсон с дочками / instagram.com/therock

Дуэйн допускает, что заразиться коронавирусом он вместе с семьей мог от близких друзей. При этом актер отметил, что этот вирус кардинально отличается от всех пережитых им ранее травм и недугов. Особенно пострадал его желудочно-кишечный тракт.

Могу сказать, что это было одно из самых тяжелых испытаний для нашей семьи, - сообщил актер. - В том числе и лично для меня. А я уже серьезно болел в прошлом.

Напомним,