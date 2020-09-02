Леся Никитюк призналась, сможет ли стать домохозяйкой
Ради какой суммы Леся Никитюк бросит телевидение?
Такая занятость приносит ей неплохие дивиденды в виде зарплаты и любви публики. А есть ли сумма, ради которой Леся согласна отказаться от карьеры на ТВ и стать обычной домохозяйкой при муже?
Безусловно, никакие деньги и карьера не заменят семейного уюта и детей. Но лично я за то, чтобы женщина работала и развивалась, – признается Леди Ле. – Стать домохозяйкой не смогла бы ни за какие деньги – слишком люблю то, чем занимаюсь. Даже на карантине не усидела без дела – в первые две недели записала песню и сняла клип.
В детстве я постоянно слышала от мамы фразу (как и большинство, наверное): «Это очень дорого». Мы могли часами ходить и искать, где подешевле, – вспоминает ведущая. – И с того момента поставила себе цель – жить лучше. Да, я понимаю, что дорогое – не всегда качественное. Но тратить 2-3 часа на поиск того или иного продукта только для того, чтобы было на две гривны дешевле, не для меня. Но и на широкую ногу я не живу – могу скорректировать свой бюджет так, что выживу и на 200, и на 20 тысяч гривен.