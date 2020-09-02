Леся Никитюк призналась, сможет ли стать домохозяйкой

2 сентября 2020 11:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк призналась, сможет ли стать домохозяйкой
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ради какой суммы Леся Никитюк бросит телевидение?

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Внутри у активной и юморной Леси Никитюк, кажется, где-то вшит моторчик. За ней просто не угнаться. То она пропадает на съемках «Хто зверху?», то безостановочно колесит на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Украине. 

Такая занятость приносит ей неплохие дивиденды в виде зарплаты и любви публики. А есть ли сумма, ради которой Леся согласна отказаться от карьеры на ТВ и стать обычной домохозяйкой при муже? 

Безусловно, никакие деньги и карьера не заменят семейного уюта и детей. Но лично я за то, чтобы женщина работала и развивалась, – признается Леди Ле. – Стать домохозяйкой не смогла бы ни за какие деньги – слишком люблю то, чем занимаюсь. Даже на карантине не усидела без дела – в первые две недели записала песню и сняла клип.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Первый заработок Леся Никитюк получила в 12 лет. Тогда ей пришлось пойти на хитрость  – украсть корзину яблок из дома и продать их. 

В детстве я постоянно слышала от мамы фразу (как и большинство, наверное): «Это очень дорого». Мы могли часами ходить и искать, где подешевле, – вспоминает ведущая. – И с того момента поставила себе цель – жить лучше. Да, я понимаю, что дорогое – не всегда качественное. Но тратить 2-3 часа на поиск того или иного продукта только для того, чтобы было на две гривны дешевле, не для меня. Но и на широкую ногу я не живу – могу скорректировать свой бюджет так, что выживу и на 200, и на 20 тысяч гривен.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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