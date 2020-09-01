Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику

1 сентября 2020 16:20 Юлия Крутиева
Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику
Певица и ведущая Анна Семенович
instagram.com/ann_semenovich

Певица и ведущая Анна Семенович ничего не скрывает от своих поклонников.

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Вот и в этот раз Анна Семенович решила похвастаться перед своей многомиллионной армией фолловеров неожиданным экспериментом со внешностью.

В своем Инстаграм Анна опубликовала фотографию, где предстала с новым цветом волос и очень короткой стрижкой, удивив тем самым своих поклонников. В кадре Семенович позирует с коротким каре и челкой, причем розово-сиреневого цвета.

Как вам такой образ? - спрашивает Анна. - Розовые волосы , моя мечта с детства.

Певица и ведущая Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich
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Также Анна поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им ее новый образ. Однако в ответ 40-летняя звезда получила волну критики. К счастью, Семенович не будет оставаться с таким имиджем, ведь это всего лишь парик.

«Жутковато как-то», «Дешевый образ», «Нее, некрасиво», – писали подписчики.

Напомним,  

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