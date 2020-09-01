Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику
Певица и ведущая Анна Семенович ничего не скрывает от своих поклонников.
В своем Инстаграм Анна опубликовала фотографию, где предстала с новым цветом волос и очень короткой стрижкой, удивив тем самым своих поклонников. В кадре Семенович позирует с коротким каре и челкой, причем розово-сиреневого цвета.
Как вам такой образ? - спрашивает Анна. - Розовые волосы , моя мечта с детства.
«Жутковато как-то», «Дешевый образ», «Нее, некрасиво», – писали подписчики.
Напомним,