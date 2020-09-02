Звезда сериала Воронины умер после длительной болезни

2 сентября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звезда сериала Воронины умер после длительной болезни

1 сентября из жизни ушел советский актер Борис Клюев.

Читайте такжеМинус 12 кг: Сергей Лазарев шокировал результатом похудения
Печальную новость о смерти 76-летнего Бориса Клюева сообщила директор Малого театра, в котором артист работал еще с 1969 года. Несколько лет актер боролся с онкологией - рак легких. В сентября 2018 года появилась информация, что он поборол страшный недуг.

Однако в начале 2020 года Борис Клюев сообщил, что все же болезнь не отступила, и он продолжает борьбу. Тогда актер отметил, что сдаваться не собирается, и готов к любому итогу.

Запомнился телезрителю Клюев своей ролью Николая Петровича в сериале «Воронины», а также по киноролям в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «ТАСС уполномочен заявить…».

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Воронины социальные сети Борис Клюев новости смерти звезд

Материалы по теме

Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику
Новости

Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику
Каково это – кормить крокодилов? Ведущий Нового канала освоил новую опасную профессию
Новости

Каково это – кормить крокодилов? Ведущий Нового канала освоил новую опасную профессиюЭксклюзив
2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 2 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 2 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK