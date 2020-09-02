Звезда сериала Воронины умер после длительной болезни

1 сентября из жизни ушел советский актер Борис Клюев.

Печальную новость о смерти 76-летнего Бориса Клюева сообщила директор Малого театра, в котором артист работал еще с 1969 года. Несколько лет актер боролся с онкологией - рак легких. В сентября 2018 года появилась информация, что он поборол страшный недуг.

Однако в начале 2020 года Борис Клюев сообщил, что все же болезнь не отступила, и он продолжает борьбу. Тогда актер отметил, что сдаваться не собирается, и готов к любому итогу.

Запомнился телезрителю Клюев своей ролью Николая Петровича в сериале «Воронины», а также по киноролям в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «ТАСС уполномочен заявить…».

Напомним,