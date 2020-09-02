Звезда сериала Воронины умер после длительной болезни
1 сентября из жизни ушел советский актер Борис Клюев.
Однако в начале 2020 года Борис Клюев сообщил, что все же болезнь не отступила, и он продолжает борьбу. Тогда актер отметил, что сдаваться не собирается, и готов к любому итогу.
Запомнился телезрителю Клюев своей ролью Николая Петровича в сериале «Воронины», а также по киноролям в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «ТАСС уполномочен заявить…».
Напомним,
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