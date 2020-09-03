Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска

Смотрите, как прошел первый выпуск десятого сезона одного из самых рейтинговых проектов Нового канала.

Зачем ведущая Нового канала Леся Никитюк засунула в рот лампочку, участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло начал танцевать, а Сергей Притула разбирал пирамиду из бокалов с шампанским? Ответ прост: так весело и непринужденно проходили съемки игрового шоу «Хто зверху?»

Начиналось все совершенно спокойно — ведущая Елена-Кристина Лебедь, певица Светлана Тарабарова и юмористка Катя Никитина во главе с Лесей Никитюк блестяще справились с буквами на поролоновых кубиках.

А юмористы Владимир Жогло, Гарик Бирча и Костя Трембовецкий «сделали» женщин в конкурсе «По губам». А дальше началось все самое интересное!

Пока девушки угадывали, какие памятки архитектуры изображены на украинских купюрах, парни разбирались в массажерах. И оказалось, что отличить массажер для пресса от массажера для ягодиц проще, чем вспомнить, что запечатлено на купюре в 1000 грн.

Как я могу справиться с этим заданием, если мой муж мне денег не дает!

– в сердцах воскликнула певица Светлана Тарабарова, пытаясь вспомнить, как выглядят купюры.

После этого мужчины и женщины принялись обманывать друг друга в конкурсе «Правда или ложь». И все бы ничего, но во время этого конкурса Владимир Жогло завелся и начал демонстрировать свои танцевальные таланты, а Леся Никитюк – засовывать в рот лампочку!

А в финале команды более 50 (!) минут (в эфир вошла сокращенная версия конкурса, – прим. ред.) разбирали пирамиду из бокалов с шампанским.

Кому в конечном итоге удалось победить, можете узнать в первом выпуске десятого сезона «Хто зверху?».

Следующий выпуск «Хто хверху?» – уже в этот четверг, 3 сентября, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,