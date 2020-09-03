Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска
Смотрите, как прошел первый выпуск десятого сезона одного из самых рейтинговых проектов Нового канала.
Начиналось все совершенно спокойно — ведущая Елена-Кристина Лебедь, певица Светлана Тарабарова и юмористка Катя Никитина во главе с Лесей Никитюк блестяще справились с буквами на поролоновых кубиках.
А юмористы Владимир Жогло, Гарик Бирча и Костя Трембовецкий «сделали» женщин в конкурсе «По губам». А дальше началось все самое интересное!
Пока девушки угадывали, какие памятки архитектуры изображены на украинских купюрах, парни разбирались в массажерах. И оказалось, что отличить массажер для пресса от массажера для ягодиц проще, чем вспомнить, что запечатлено на купюре в 1000 грн.
Как я могу справиться с этим заданием, если мой муж мне денег не дает!– в сердцах воскликнула певица Светлана Тарабарова, пытаясь вспомнить, как выглядят купюры.
А в финале команды более 50 (!) минут (в эфир вошла сокращенная версия конкурса, – прим. ред.) разбирали пирамиду из бокалов с шампанским.
Кому в конечном итоге удалось победить, можете узнать в первом выпуске десятого сезона «Хто зверху?».
Следующий выпуск «Хто хверху?» – уже в этот четверг, 3 сентября, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,