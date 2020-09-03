Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска

Эксклюзив 3 сентября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска
Хто зверху 10 сезон 1 выпуск
пресс-служба Нового канала

Смотрите, как прошел первый выпуск десятого сезона одного из самых рейтинговых проектов Нового канала.

Читайте такжеДовел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю
Зачем ведущая Нового канала Леся Никитюк засунула в рот лампочку, участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло начал танцевать, а Сергей Притула разбирал пирамиду из бокалов с шампанским? Ответ прост: так весело и непринужденно проходили съемки игрового шоу «Хто зверху?»

Начиналось все совершенно спокойно — ведущая Елена-Кристина Лебедь, певица Светлана Тарабарова и юмористка Катя Никитина во главе с Лесей Никитюк блестяще справились с буквами на поролоновых кубиках.

А юмористы Владимир Жогло, Гарик Бирча и Костя Трембовецкий «сделали» женщин в конкурсе «По губам». А дальше началось все самое интересное!

Пока девушки угадывали, какие памятки архитектуры изображены на украинских купюрах, парни разбирались в массажерах. И оказалось, что отличить массажер для пресса от массажера для ягодиц проще, чем вспомнить, что запечатлено на купюре в 1000 грн.

Как я могу справиться с этим заданием, если мой муж мне денег не дает!
– в сердцах воскликнула певица Светлана Тарабарова, пытаясь вспомнить, как выглядят купюры.

Читайте такжеПринц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи
После этого мужчины и женщины принялись обманывать друг друга в конкурсе «Правда или ложь». И все бы ничего, но во время этого конкурса Владимир Жогло завелся и начал демонстрировать свои танцевальные таланты, а Леся Никитюк – засовывать в рот лампочку!

А в финале команды более 50 (!) минут (в эфир вошла сокращенная версия конкурса, – прим. ред.) разбирали пирамиду из бокалов с шампанским.

Кому в конечном итоге удалось победить, можете узнать в первом выпуске десятого сезона «Хто зверху?».

Следующий выпуск «Хто хверху?» – уже в этот четверг, 3 сентября, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

Хто зверху Новый Канал новости телешоу Хто зверху-10

Материалы по теме

Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
Довел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю
Новости

Довел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историюЭксклюзив
Принц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи
Новости

Принц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи
3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK