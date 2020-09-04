Выходите без звонка: исполнитель главной роли Роман Семисал сыграет с супругой в новом сезоне

4 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Выходите без звонка: исполнитель главной роли Роман Семисал сыграет с супругой в новом сезоне
Актер Роман Семисал с женой Светланой
пресс-служба канала Украина

7 сентября в 18:00 канал Украина покажет премьеру третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала Украина кинокомпанией Три-Я-Да Продакшн.

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В премьерных сериях сериала "Выходите без звонка" в жизни главного героя – таксиста Богдана – появятся новые товарищи и коллеги, в частности следователь Надя, которую сыграла актриса Светлана Шекера, жена артиста Романа Семисала.

Светлана и Роман – актерская семья, поэтому обычно советуются друг с другом по поводу ролей. Так было и в случае с проектом «Выходите без звонка», в третьем сезоне которого актриса сыграет одну из ключевых ролей.

Рома для меня – как такая лакмусовая бумажка в теме о предложениях в кино, – поделилась Светлана Шекера. – По поводу работы в сериале «Выходите без звонка», когда мне только пришли заявки на пробы, Рома мгновенно отреагировал: «Что ты думаешь?» Я знаю, что такое долгий проект, и начала думать глобально: четыре кошки, двое детей. Я понимала, что это такое: я буду занята по 12 часов в сутки. А у Ромы вообще не было вопросов. Я говорю: «А младший сын?» – «Няня». То есть у него было 354 решения на все мои какие-то вопросы.

Выходите без звонка-3 / пресс-служба канала Украина

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В сериале Роман играет достаточно сдержанного персонажа. А в жизни, говорит Светлана, супруг может ее удивить. Например, неожиданно принести домой кота со словами: «Теперь он живет с нами». Причем так было не раз.

У нас четверо котов. Трех принес я, одну Света. Кошку Тасю забрал со съемок «Киборгов», она там снималась. Еще одну – когда через Facebook выставили объявление, что никто не хочет брать девочку, – говорит актер сериала «Выходите без звонка» Роман Семисал. – Также в семье есть кошка Катя, которую нашли на базаре, и Груша, которую забрала домой Светлана, когда та спряталась под машиной.

Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала «Выходите без звонка» таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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