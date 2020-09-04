ALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага
Премьера 12-серийной истории состоится в октябре на телеканале Украина.
Содержание сериала «Сага» очень резонирует со смыслом, который я вложила в трек, – прокомментировала ALYOSHA. – Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия.
Наша команда долго искала саундтрек для промокампании «Саги». Несмотря на огромное количество современных и уже классических украинских композиций, достаточно сложно было найти песню, которая по глубине, искренности и масштабу эмоций была бы созвучна нашей киноленте. Когда мы услышали «Птаху», то сразу поняли, что эта композиция – идеальное дополнение для видеоряда «Саги». «Птаха» – это не только красивое украинское пение, это украинская душа, чувственность и способность любить несмотря на все– рассказывает промо-директор канала «Украина» Светлана Бережная.
Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазыч, Яков Кучеревский и другие.
Напомним,