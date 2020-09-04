ALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага

Премьера 12-серийной истории состоится в октябре на телеканале Украина.

В своей новой работе ALYOSHA фокусирует внимание на большой силе слова. Как отметила артистка, песня «Птаха», которая войдет в ее будущий лонг-плей, сразу родилась как саундтрек. Но картина, идея которой была бы созвучна с содержанием сингла, нашлась не сразу. Поэтому его релиз состоялся через четыре года с момента написания.

Содержание сериала «Сага» очень резонирует со смыслом, который я вложила в трек, – прокомментировала ALYOSHA. – Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия.

Наша команда долго искала саундтрек для промокампании «Саги». Несмотря на огромное количество современных и уже классических украинских композиций, достаточно сложно было найти песню, которая по глубине, искренности и масштабу эмоций была бы созвучна нашей киноленте. Когда мы услышали «Птаху», то сразу поняли, что эта композиция – идеальное дополнение для видеоряда «Саги». «Птаха» – это не только красивое украинское пение, это украинская душа, чувственность и способность любить несмотря на все

– рассказывает промо-директор канала «Украина» Светлана Бережная.

В прошлом году телеканал «Украина» анонсировал съемки сериала «Сага». При поддержке Министерства культуры производством картины по заказу канала занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн». В сериале зрители станут свидетелями ключевых событий украинской истории с 1914 по 2014, через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазыч, Яков Кучеревский и другие.

Напомним,