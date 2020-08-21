Оля Полякова выпустила песню, посвятив ее всем женщинам, которые смело идут за своими чувствами

Певица Оля Полякова представила диско-драму «Белый танец».

Каждый трек Оли Поляковой – это музыкальный экшн, основанный на драматическом сюжете с элементами иронии.

«Белый танец» - это новая история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье.

Песня «Белый танец» - это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! - комментирует премьеру Полякова. - Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!

Напомним,