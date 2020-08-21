Оля Полякова выпустила песню, посвятив ее всем женщинам, которые смело идут за своими чувствами
21 августа 2020 11:35
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic
Певица Оля Полякова представила диско-драму «Белый танец».
Оли Поляковой – это музыкальный экшн, основанный на драматическом сюжете с элементами иронии.
«Белый танец» - это новая история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье.
Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic
Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! - комментирует премьеру Полякова. - Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!Напомним,