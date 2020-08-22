Сергей Мироненко покорил Одессу аншлагом на Морвокзале: новые песни и "Мурка" на бис

22 августа 2020 14:30 Юлия Крутиева
Сергей Мироненко покорил Одессу аншлагом на Морвокзале: новые песни и
Концерт Сергея Мироненко в Одессе
пресс-служба

Украинский певец Сергей Мироненко, который успел завоевать публику хитами “Мне всё в ней нравится” и “Одинокий гордый”, провёл первый большой пост-карантинный концерт.

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С двухчасовой live-программой Сергей Мироненко выступил на одесском Морвокзале.

Я благодарен Одессе за более чем тёплый приём! Когда зал стал петь песни вместе со мной – не скрою, голос конкретно вздрогнул,
– прокомментировал певец.

Скандальная новинка “Любовь СК редкая” прозвучала за концерт дважды: её зрители попросили спеть на бис. Финальным неожиданным аккордом стала… “Мурка” в исполнении Сергея и его музыкантов! Такое окончание концерта вызвало просто шквал аплодисментов!

Отметим, Сергей Мироненко – один из самых быстро развивающихся артистов отечественной сцены, певец в стилях поп-рок, шансон. Зрителям он известен как финалист и участник проектов “Шанс” и “Х-Фактор”, а также – специальный гость украинского тура Любови Успенской.

Напомним,

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