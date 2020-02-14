Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)

Раньше я очень любил готовить. Но сейчас, в связи с подготовкой к всеукраинскому туру, который стартует 7 марта, на это хобби практически не осталось времени.

Ингредиенты

Спагетти из твердых сортов пшеницы

Винный соус

Креветки

Мидии

Сливочное масло

Способ приготовления

Однако моим коронным блюдом всегда есть, была и будет паста с морепродуктами в винном соусе. Это идеальный рецепт , чтобы порадовать свою вторую половинку. Приготовление столь изысканного блюда не потребует много времени.

1. Пока в кипящей воде варятся спагетти, на большой сковородке мы разогреваем столовую ложку (да, именно, ложку) сливочного масла и 50 гр. белого десертного. Эта комбинация дает блюду карамельный цвет.

2. На разогретую сковороду добавляем отваренные креветки и мидии, обжаривая их с каждой стороны по одной минуте. Туда же вливаем винный соус, помешивая морепродукты.

3. К этому моменту у нас уже сварились спагетти и мы их добавляем на сковороду, в соус с морепродуктами. Перемешиваем полторы минуты, добавляем щепоточку любви (это обязательно условие) - и наше блюдо готово!

Напомним,