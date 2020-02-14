Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)

Эксклюзив 14 февраля 2020 21:30 Юлия Крутиева
Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)
Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)
пресс-служба

Раньше я очень любил готовить. Но сейчас, в связи с подготовкой к всеукраинскому туру, который стартует 7 марта, на это хобби практически не осталось времени.

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Однако моим коронным блюдом всегда есть, была и будет паста с морепродуктами в винном соусе. Это идеальный рецепт, чтобы порадовать свою вторую половинку. Приготовление столь изысканного блюда не потребует много времени. 

Ингредиенты

  • Спагетти из твердых сортов пшеницы
  • Винный соус 
  • Креветки
  • Мидии  
  • Сливочное масло 

Способ приготовления

1. Пока в кипящей воде варятся спагетти, на большой сковородке мы разогреваем столовую ложку (да, именно, ложку) сливочного масла и 50 гр. белого десертного. Эта комбинация дает блюду карамельный цвет. 

2. На разогретую сковороду добавляем отваренные креветки и мидии, обжаривая их с каждой стороны по одной минуте. Туда же вливаем винный соус, помешивая морепродукты. 

3. К этому моменту у нас уже сварились спагетти и мы их добавляем на сковороду, в соус с морепродуктами. Перемешиваем полторы минуты, добавляем щепоточку любви (это обязательно условие) - и наше блюдо готово!

Напомним,

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