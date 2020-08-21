Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне увлеклась стрельбой

21 августа 2020 12:35 Юлия Крутиева
Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне увлеклась стрельбой
Олег Винник и Таюне
instagram.com/taunetaisia

Бэк-вокалистка Олега Винника удивила публику своим экстремальным увлечением.

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Секрет успеха певца Олега Винника не только в его шикарном вокале и красивых блондинистых волосах, но и в прекрасной и голосистой бэк-вокалистке Таюне.

Продолжительное время журналисты приписывают Виннику роман с Таюне. Но сам 47-летний артист в беседе с журналистами эту информацию старается не комментировать.

Молчит и сама Таюне. Хотя не так давно женщина начала активно вести свою страницу в Инстаграм. Недавно певица похвасталась своим новым увлечение хобби.

Бэк-вокалистка Олега Винника / instagram.com/taunetaisia
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Таюне увлеклась стрельбой из огнестрельного оружия. На днях она посетила киевский стрелковый клуб, откуда поделилась в своем блоге несколькими яркими фотографиями.

Таюне увлеклась стрельбой / instagram.com/taunetaisia
В кадре Таюне позирует со снайперской винтовкой, пистолетом и дробовиком. Выглядит артистка очень воинственно.

Открыла новое для себя увлечение. Мощно, громко, увлекательно. Но самое главное - метко! – пишет в комментариях под снимками Таюне. - Может я в прошлой жизни была снайпером?

Таюне / instagram.com/taunetaisia
Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети Олег Винник новости стрельба оружие увлечение хобби Таюне

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