Макс Барских анонсировал масштабное шоу под открытым небом

27 августа 2020 21:25 Юлия Крутиева
Макс Барских анонсировал масштабное шоу под открытым небом
Певец Макс Барских
пресс-служба

После громких международных премьер синглов Silence и Lonely Макс Барских выступит с сольным концертом в Киеве.

Читайте такжеУчастница Женского квартала стала ведущей проекта "Життя Відомих Людей"
Долгожданное шоу музыканта на одной из самых красивых смотровых площадок столицы - это ещё один неожиданный подарок от Макса Барских для своих поклонников в рамках музыкальной лавины 2020 года.

18 сентября, в атмосферный сентябрьский вечер, со сцены под открытым небом прозвучат платиновые хиты артиста из альбомов «Туманы» и «7», а также впервые для киевской публики live-версии синглов из предстоящего альбома «1990».

Певец Макс Барских / пресс-служба

Это утро действительно доброе! Каждый концерт в Киеве - это особый праздник, тем более такой долгожданный. Мы встретимся в начале осени, чтобы петь в унисон, танцевать и дышать энергией друг друга под открытым небом. Наша встреча будет особенной и самой первой. Я жду тебя на «МАКС БАРСКИХ: OPEN AIR», давай устроим незабываемое шоу!
 - рассказывает Барских.

Концерт состоится с соблюдением всех карантинных мер и правил проведения выступлений на открытых площадках.

Облако тегов

Макс Барских

Материалы по теме

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Телешоу

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Она уже моя семья: Макс Барских признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой
Новости

Она уже моя семья: Макс Барских признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой
Тешится, как ребенок: Макс Барских показал, как восстанавливается после бурной тусовки
Новости

Тешится, как ребенок: Макс Барских показал, как восстанавливается после бурной тусовки
Мировая премьера: Макс Барских представил англоязычный трек SILENCE
Меломан

Мировая премьера: Макс Барских представил англоязычный трек SILENCE

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK