Макс Барских анонсировал масштабное шоу под открытым небом
После громких международных премьер синглов Silence и Lonely Макс Барских выступит с сольным концертом в Киеве.
18 сентября, в атмосферный сентябрьский вечер, со сцены под открытым небом прозвучат платиновые хиты артиста из альбомов «Туманы» и «7», а также впервые для киевской публики live-версии синглов из предстоящего альбома «1990».
Это утро действительно доброе! Каждый концерт в Киеве - это особый праздник, тем более такой долгожданный. Мы встретимся в начале осени, чтобы петь в унисон, танцевать и дышать энергией друг друга под открытым небом. Наша встреча будет особенной и самой первой. Я жду тебя на «МАКС БАРСКИХ: OPEN AIR», давай устроим незабываемое шоу!- рассказывает Барских.
Концерт состоится с соблюдением всех карантинных мер и правил проведения выступлений на открытых площадках.