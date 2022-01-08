Макс Барских взорвал Сеть снимками в плавках на отдыхе в Майами

Певец Макс Барских удивил смелым и провокационным поступком.

Утро 7 января началось не только с откровенных фотографий экстравагантной певицы Бритни Спирс в Инстаграм, но и со смелых снимков в блоге певца Макса Барских.

Сейчас артист наслаждается отдыхом в Майами, куда он отправился на новогодние праздники. Но если до этого Макс публиковал лишь фото и видео со своего досуга, то в этот раз он решил поразить своих поклонников.

На Рождество 31-летний музыкант опубликовал на своей странице в Инстаграм фотографии, на которых он позирует на фоне океана в черных плавках.

Всем солнечного настроения, - написал под одним из снимков певец.

Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Неожиданный пост Макса Барских моментально привлек внимание его подписчиков. В комментариях публика выразила свое восхищение стальным прессом и татуировками музыканта.

Среди восхищенных комментаторов оказались и украинские звезды - Миша Романова, Оля Полякова, Владимир Дантес и другие: «Эй палехче», «Если это не секс, то что тогда?», «Макс, ну что ж ты творишь», «Незаконно такое выставлять».

Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Напомним,