Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила двойню

Модель Эшли Грэм поделилась замечательной новостью.

В семье Эшли Грэм появился очередной повод для радости. 7 января стало известно, что 34-летняя популярная модель plus-size родила долгожданную двойню.

Об этом Эшли сообщила лично на своей странице в Инстаграм. В сториз звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что вместе с супругом Джастином Эрвином стали родителями сыновей.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм с мужем / instagram.com/ashleygraham

В публикации Грэм также рассказала, что рожала она не в роддоме, а дома. Джастин поддерживал любимую в момент родов, за что она ему безумно благодарна.

Фотографиями новорожденных мальчиков Эшли пока делиться не решилась. Счастливая мама лишь сообщила, что она и ее малыши сейчас чувствуют себя хорошо.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм стала мамой / instagram.com/ashleygraham

Впервые Эшли стала мамой в 2020 году. Тогда у plus-size модели и ее супруга родился сын, которого они назвали Исаак.

Напомним,