Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила двойню

7 января 2022 19:50 Туренко Андрей
Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила двойню
Модель плюс-сайз Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham

Модель Эшли Грэм поделилась замечательной новостью.

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В семье Эшли Грэм появился очередной повод для радости. 7 января стало известно, что 34-летняя популярная модель plus-size родила долгожданную двойню.

Об этом Эшли сообщила лично на своей странице в Инстаграм. В сториз звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что вместе с супругом Джастином Эрвином стали родителями сыновей.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм с мужем / instagram.com/ashleygraham
В публикации Грэм также рассказала, что рожала она не в роддоме, а дома. Джастин поддерживал любимую в момент родов, за что она ему безумно благодарна.

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Фотографиями новорожденных мальчиков Эшли пока делиться не решилась. Счастливая мама лишь сообщила, что она и ее малыши сейчас чувствуют себя хорошо.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм стала мамой / instagram.com/ashleygraham
Впервые Эшли стала мамой в 2020 году. Тогда у plus-size модели и ее супруга родился сын, которого они назвали Исаак.

Напомним, 

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