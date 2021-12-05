Беременная plus-size модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последних месяцах беременности - фото

Рlus-size модель Эшли Грэм вновь оказалась в центре внимания.

В начале осени Эшли Грэм сделала неожиданное заявление. Рlus-size модель призналась, что вскоре вновь станет мамой. У ее первенца, сына Айзека, совсем скоро появятся два братика.

Эшли во время первой беременности не стеснялась сниматься в очень откровенных фотосессиях. Вторая беременность 34-летней звезды не стала исключением.

Рlus-size модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

На днях Грэм устроила импровизированную съемку, в которой позировала полностью обнаженной. В кадре звезда предстала без макияжа и совершенно не стеснялась своих растяжек на животе.

Джастин говорит, что мои растяжки похожи на дерево жизни, – с юмором подписала снимок модель.

Рlus-size модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

В своих интервью Эшли не раз признавалась, что своим примером она хочет показать каждой девушке, что нужно любить себя и не стесняться своего тела.

Напомним,