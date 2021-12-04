Эктор Хименес-Браво удивил историей о девушке, которая просила его лишить ее девственности

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво продолжает удивлять историями из своей жизни.

В последнее время Эктор Хименес-Браво стал весьма откроенным со своими подписчиками в Инстаграм. При этом каждая его история все больше удивляет его аудиторию.

Сначала Эктор рассказал, как едва не погиб на автобусной останове, следом последовала история о служебном романе, а признание об отце-тиране вовсе шокировала его поклонников.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Сейчас же несменный ведущий кулинарного проекта «МастерШеф» решил поговорить на очень откровенную тему. Мужчина признался, как относится к экспериментам в постели.

Эктор признается, что в его опыте было очень много предложений от девушек. Однако мужчину это скорее отталкивает, чем привлекает, ведь он сам стремится добиваться женского сердца.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Также Хименес-Браво вспомнил, что когда-то девушки предлагали ему секс втроем, а одна даже захотела, чтобы он лишил ее девственности.

Мне предлагали секс втроем, лишить девственности, просили увезти в аэропорт и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс. Но для меня важны очень чувства и связь между партнерами, – уверяет Эктор.

Напомним,