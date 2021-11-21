Эктор Хименес-Браво впервые рассказал об избиениях со стороны отца

21 ноября 2021 15:10 Туренко Андрей
Эктор Хименес-Браво впервые рассказал об избиениях со стороны отца
Известный кулинар Эктор Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво продолжает делиться деталями из своей жизни.

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Судья кулинарного реалити «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво продолжает завоевывать интерес публики не только с экранов телевизоров, но и помощью социальных сетей. 

Сейчас Эктор активно развивает свою страницу в Инстаграм. В качестве контента он публикует довольно интересные и неожиданные истории, которые касаются его жизни.

На днях Хименес-Браво шокировал публику историей об отце. Оказалось, что тот был настоящим тираном. Когда шеф-повар был маленьким, мужчина постоянно его избивал.

За малейшую вину бил по лицу, по телу до крови, - пишет Эктор.

Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Также однажды Эктор стал свидетелем того, как отец бил его маму. Эту картину он запомнил на всю жизнь.

Однажды я стал свидетелем того, как он бил мою маму. Я просто взял ее, и мы ушли из дома. Это все, что я мог, - вспомнил шеф-повар.

После того, как Эктор стал знаменитым, его отец пытался с ним помириться. Но Хименес-Браво к этому не стремился. Для него отец был уже чужим человеком.

Он пытался помириться. Но только тогда, когда он чувствовал себя плохо. Может, он жалел все это время, или потому, что я стал знаменитым. Я не знаю, - пишет судья «МастерШефа». - Он хотел поговорить со мной, извиниться перед тем, как умереть. А я не захотел. Мне нечего было ему сказать, ситуацию я отпустил, но и вести диалог не видел смысла.

Напомним, 

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