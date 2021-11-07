Эктор Хименес-Браво едва не погиб на автобусной остановке

Вот уже более десяти лет на телевидении идет показ кулинарного проекта «МастерШеф», а его несменным судьей является шеф-повар и бизнесмен Эктор Хименес-Браво.

При этом за это время Эктор Хименес-Браво настолько полюбил Украину, что не только занялся развитием ресторанного бизнеса в нашей стране, но и совершил неожиданный поступок – получил украинское гражданство.

Сейчас Хименес-Браво продолжает сниматься в «МастерШеф», а также является активным пользователем социальной сети Инстаграм. В своем блоге он радует публику рецептами вкусных блюд, а также рассказывает о своей жизни.

В одной из таких историй Эктор признался, что в 2006 году едва не погиб. Тогда он возвращался домой после саммита Большой восьмерки, на котором он готовил блюда для политических лидеров.

Шеф-повар и бизнесмен Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

В тот день шеф-повар очень опаздывал и ждать автобус у него не было времени. Эктору пришлось заказать такси. Что самое страшное, как только автомобиль отъехал от остановки, она взорвалась.

Следующие 30 секунд прошли очень сумбурно: подъезжает авто, я сажусь на заднее сиденье, мысленно умоляю водителя ехать быстрее. Вдруг на себе чувствую взрывную волну, - вспоминает Эктор Хименес-Браво.

Напомним,