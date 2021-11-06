Лив Тайлер рассталась с отцом своих двоих детей после семи лет отношений

6 ноября 2021 00:50 Туренко Андрей
Лив Тайлер рассталась с отцом своих двоих детей после семи лет отношений
Актриса Лив Тайлер
instagram.com/misslivalittle

Отношения Лив Тайлер и Дейва Гарднера не прошли испытание карантином.

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Звездная пара Лив Тайлер и Дейв Гарднер напоминала одну из самых примерных. В 2015 году спортивный агент сделал любимой предложение, но со свадьбой они не спешили.

За семь лет гражданского брака в их семье родилось двое замечательных детей - сын Сейлор Джин Гарднер и дочь Лула Роуз Гарднер. Дейв также хорошо ладил с сыном актрисы от предыдущего брака - Майло.

Но семейная идиллия Лив и Дейва все-таки потерпела крах. На днях стало известно, что вот уже полгода бывшие влюбленные живут порознь. 

Пара не хотела делиться с журналистами этой информацией, чтобы избежать ажиотажа и уберечь детей от внимания со стороны прессы. Об этом изданию «The Sun» сообщил близкий знакомый пары.

Дейв Гарднер с детьми / instagram.com/davidgardner
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Инсайдер уверяет, что отдаляться друг от друга влюбленные стали еще во время первого карантина из-за пандемии коронавируса. Тогда Лив ушла в актерство и продюсирование, а Гарднер увлечен собственным бизнесом.

Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе. К сожалению, они отдалились друг от друга и начали жить отдельно. Они хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами. Они официально развелись еще в марте, но держали это в секрете, - сообщил близкий друг знаменитостей.

Напомним, 

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