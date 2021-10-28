Роман Полянский рассказал о разводе, готовности сделать предложение Алине Гросу и будущем сыне

28 октября 2021 13:52 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Роман Полянский рассказал о разводе, готовности сделать предложение Алине Гросу и будущем сыне
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

Актер Роман Полянский рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, как развивались его отношения с Алиной Гросу.

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Вся Украина узнала актера Романа Полянского, когда тот снялся в клипе певицы Алины Гросу. А познакомились они, когда оба были в отношениях. Роман Полянский 12 лет был женат на коллеге – актрисе Дарье Жулай. Пара воспитывала дочь Марфу. Алина же готовилась к свадьбе с бизнесменом Александром Комковым. Роман снялся в одном из клипов певицы, после чего они начали дружить. Но скоро семьи Полянского и Гросу распались. Актер признается, что ушел от супруги не из-за певицы, поскольку развелся официально еще в 2019 году.

Я не могу сказать, что что-то екнуло, тогда были с Алиной просто в дружеских отношениях. А потом у меня произошел разлад в семье, я уже ушел. Потом Алина, у нее там все тоже стало не так хорошо, как хотелось бы. И в этот момент стали больше общаться и началось, пожалуй, сближение. Как-то все дошло до определенной точки, когда нужно было что-то менять. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И конечно никто не думает, что через какой-то промежуток времени они будут разводиться. Все думают, что будут жить долго. Но случается, что заканчивается все. И, должно быть, те усилия, которые мы прилагали, чтобы продолжить с супругой, они тоже в какой-то момент закончились. Причина не в Алине. Это было бы неправильно и невозможно. Я бы так не поступил. Нужно заканчивать, а потом уже начинать что-нибудь другое, – поделился Полянский.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

По словам актера, его дочь, которая сейчас учится в пятом классе, отлично ладит с Алиной Гросу. Роман заверил, что готовится сделать предложение любимой и мечтает в будущем о сыне и собственном доме.

Предложение конечно готовлю. На счет свадьбы – посмотрим, – лаконично ответил Роман.

Напомним,

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