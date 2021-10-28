Роман Полянский рассказал о разводе, готовности сделать предложение Алине Гросу и будущем сыне Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Алина Гросу и Роман Полянский instagram.com/alina_grosu

Актер Роман Полянский рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, как развивались его отношения с Алиной Гросу.