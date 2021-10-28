Роман Полянский рассказал о разводе, готовности сделать предложение Алине Гросу и будущем сыне
Актер Роман Полянский рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, как развивались его отношения с Алиной Гросу.
Я не могу сказать, что что-то екнуло, тогда были с Алиной просто в дружеских отношениях. А потом у меня произошел разлад в семье, я уже ушел. Потом Алина, у нее там все тоже стало не так хорошо, как хотелось бы. И в этот момент стали больше общаться и началось, пожалуй, сближение. Как-то все дошло до определенной точки, когда нужно было что-то менять. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И конечно никто не думает, что через какой-то промежуток времени они будут разводиться. Все думают, что будут жить долго. Но случается, что заканчивается все. И, должно быть, те усилия, которые мы прилагали, чтобы продолжить с супругой, они тоже в какой-то момент закончились. Причина не в Алине. Это было бы неправильно и невозможно. Я бы так не поступил. Нужно заканчивать, а потом уже начинать что-нибудь другое, – поделился Полянский.
По словам актера, его дочь, которая сейчас учится в пятом классе, отлично ладит с Алиной Гросу. Роман заверил, что готовится сделать предложение любимой и мечтает в будущем о сыне и собственном доме.
Предложение конечно готовлю. На счет свадьбы – посмотрим, – лаконично ответил Роман.
Напомним,