Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 9 выпуска

В 9 выпуске шоу Хто зверху? 11 сезон от 21.10.2021 Женя Кот установил абсолютный рекорд проекта, Притула показал, как бы выглядел, если бы был женщиной, а Вова Шумко признался - на уроке биологии съел сушеного рака.

В новом выпуске развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили: хореограф Женя Кот, импровизатор Вова Шумко, актер Гарик Бирча, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

В женской команде вместе с капитаном Лесей Никитюк сыграли: певица NK, дизайнер Аня Андрийчук и актриса Ира Гатун. Интересно, кто победил в игровой битве?

В первом раунде «Руки-ноги» вперед вырвались мужчины. А вот второй раунд, «По губам», стал победным для девушек. Все благодаря NK, которая угадала три слова, и Ане Андрийчук, которая угадала слово «оргазм».

Парни, если бы вам выпал «оргазм», вы бы его тоже угадали. Или даже показали бы, – пошутил Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Вова Шумко, спасибо, что пришли. Вы пополнили мой лексикон такими словами, как «пасатата», «залюби», «бибибаба», «мимимика». Я могу сказать, что согласен с Гариком Бирчей, который на последних секундах охарактеризовал все, что происходило в мужской команде: «Беда!»

В музыкальном конкурсе «Кнопка» у девушек произошла смешная ситуация. Одну из песен они назвали Alina Pash – «Bitanga». В студии заиграл правильный трек. Это действительно был тот самый, но участницы не поняли и расстроились. Когда осознали, что победили, счастью не было границ.

Пятый раунд «Обмен ролями» не прошел без гостей в студии – четырехлапых участников. Мужчинам нужно было угадать породы собачек.

А для девушек приготовили супернеординарное задание. Им предложили восемь портретов известных мужчин. Но они были в женском облике. Так, среди красоток на фото нужно было узнать Диму Монатика, Макса Барских, Влада Яму, Дзидзьо, Позитива, Алексеева, Вову Дантеса и даже ведущего Сергея Притулу.

Шестой раунд «Правда или ложь» – один из самых любимых у зрителей. Все потому, что в нем звезды раскрывают свои секреты и делятся эксклюзивными историями. В девятом выпуске проекта Ира Гатун рассказала, как на ходу выпрыгивала из машины, Женя Кот похвастался, что в честь него назван трюк на пилоне.

А вот Вова Шумко рассмешил всех историей из школьных лет. Он признался, что когда-то на уроке биологии съел сушеного старого пыльного рака.

В седьмом конкурсе «Стеклянная доска» случилось нечто! Женя Кот установил абсолютный рекорд за всю историю раунда в проекте. Он не сделал ни одной ошибки, отвечая на вопросы. Более того, «взял» 11 вопросов. Браво!

Очень классный раунд! Я всегда думал, что удержусь там, так и вышло, – поделился впечатлениями хореограф. – Для меня секрет этого конкурса в том, чтобы вцепиться максимально в эту доску всем, чем можно было, не расслаблять ни один мускул. А что касается вопросов – иногда было трудно сразу сориентироваться, о чем идет речь, и четко вспомнить ответ. Но часто понимал, что правильный ответ – третий по счету. Поэтому лайфхак такой: говорить не конкретно ответ, а просто «третье».

В финале этого выпуска участники перевоплотились в динозавров. В ростовых блестящих костюмах они должны были сервировать стол и приготовиться к трапезе. У кого это получилось быстрее, и кто все-таки победил в выпуске, можете узнать, посмотрев его по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!