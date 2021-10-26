МАСКА 2 сезон: Олег Винник и Настя Каменских страстно поцеловались в эфире шоу
Каждую субботу зрители и звездные детективы шоу «МАСКА» на канале «Украина» будут пытаться отгадать, какие знаменитости замаскировались в удивительных образах.
Во время их представления ведущим Владимиром Остапчуком звездные любимцы не скрывали восторга от долгожданного возвращения гипершоу «МАСКА». А поп-король украинской сцены Олег Винник даже отважился на дерзкую и романтичную затею.
Спасибо, «МАСКА», что снова вижу моих коллег, которых иногда невозможно выдержать. Но я по ним так соскучился, – признался Олег Винник. – Спасибо огромное, что я могу сидеть за столом с такими замечательными творческими…
Началось! Господи Боже мой, началось! – заявила Оля Полякова, намекая на романтические проделки Насти и Олега в первом сезоне шоу «МАСКА».
Нет! В первом сезоне вы на каждую маску говорили Потап, – вспомнила NK | Настя Каменских.
Так кто же из них прав? Неужели в образе Котика действительно кроется популярный музыкант?
Напомним,