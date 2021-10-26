МАСКА 2 сезон: Олег Винник и Настя Каменских страстно поцеловались в эфире шоу

26 октября 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Олег Винник и Настя Каменских страстно поцеловались в эфире шоу
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

Каждую субботу зрители и звездные детективы шоу «МАСКА» на канале «Украина» будут пытаться отгадать, какие знаменитости замаскировались в удивительных образах.

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Не менее интересно будет наблюдать и за личными отношениями детективов шоу «МАСКА», которые по-прежнему будут спорить, шутить и заигрывать друг с другом.

Во время их представления ведущим Владимиром Остапчуком звездные любимцы не скрывали восторга от долгожданного возвращения гипершоу «МАСКА». А поп-король украинской сцены Олег Винник даже отважился на дерзкую и романтичную затею.

Спасибо, «МАСКА», что снова вижу моих коллег, которых иногда невозможно выдержать. Но я по ним так соскучился, – признался Олег Винник. – Спасибо огромное, что я могу сидеть за столом с такими замечательными творческими…

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
На этом речь артиста внезапно прервалась, ведь он приблизился к NK | Насте Каменских, чтобы поцеловать ее. Хотя парочка и пыталась скрыть этот жест, их коллеги не упустили возможности пошутить.

Началось! Господи Боже мой, началось! – заявила Оля Полякова, намекая на романтические проделки Насти и Олега в первом сезоне шоу «МАСКА».

Олег Винник и Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
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Интересно, как реагирует на такие вещи муж Насти – Потап? Кстати, Оля Полякова предположила, что под одной из масок второго сезона – энергичного бунтаря Котика – может скрываться именно Алексей Потапенко, однако его жена отрицает эту версию.

Нет! В первом сезоне вы на каждую маску говорили Потап, – вспомнила NK | Настя Каменских.

Так кто же из них прав? Неужели в образе Котика действительно кроется популярный музыкант?

Напомним, 

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