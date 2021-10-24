МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021

23 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 1 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 23.10.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 1 выпуске на сцене шоу выступили 7 участников: высокотехнологичный Робот, зажигательный Баян, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 1 выпуске в номинацию попали Баян и Кажан. К сожалению, шоу покинул Баян.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021 / пресс-служба

На сцене гипершоу «МАСКА» загадочный Баян исполнил песню Аллы Пугачевой «Арлекино» так, что чуть ли не каждый звездный детектив сравнил его пение с оригиналом. И если до этого NK | Настя Каменских и Олег Винник еще имели предположения, что под маской может скрываться мужчина – всем стало понятно, что это женщина с хорошими вокальными данными. А DZIDZIO посреди выступления даже не удержался и вышел на сцену, чтобы детально рассмотреть участника.

Прежде всего хочу отметить, что DZIDZIO очень идет баян, – смеясь, прокомментировал Андрей Данилко в эфире канала «Украина». – Но я не могу понять, почему в подсказках Баян обратился ко мне «Михалыч» – так говорят только близкие мне люди, с которыми мы часто общаемся, другие называют Андрей Михайлович.

В это время Оля Полякова высказала свою версию, что это мама VERKA SERDUCHKA. Однако сам Андрей Данилко опроверг это. Артист не увидел в выступлении участника свою коллегу, более того несколько раз повторил:

Если бы не женские ноги и вокал, был бы уверен, что под маской скрывается Михаил Поплавский.

Кто скрывался за образом Баяна читайте по ссылке.