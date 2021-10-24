МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021
23 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 1 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 23.10.2021 – читайте в нашем материале.
В 1 выпуске на сцене шоу выступили 7 участников: высокотехнологичный Робот, зажигательный Баян, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.
В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
В 1 выпуске в номинацию попали Баян и Кажан. К сожалению, шоу покинул Баян.
Прежде всего хочу отметить, что DZIDZIO очень идет баян, – смеясь, прокомментировал Андрей Данилко в эфире канала «Украина». – Но я не могу понять, почему в подсказках Баян обратился ко мне «Михалыч» – так говорят только близкие мне люди, с которыми мы часто общаемся, другие называют Андрей Михайлович.
В это время Оля Полякова высказала свою версию, что это мама VERKA SERDUCHKA. Однако сам Андрей Данилко опроверг это. Артист не увидел в выступлении участника свою коллегу, более того несколько раз повторил:
Если бы не женские ноги и вокал, был бы уверен, что под маской скрывается Михаил Поплавский.
Кто скрывался за образом Баяна читайте по ссылке.