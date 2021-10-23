Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина

Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина

23 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Инопланетянин, Щелкунчик, Нептун, Ронин и Пан Коцкий.

Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Игоря Ласточкина. Именно они решили, что сегодня, в конце 6 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Инопланетянина и Ронина.

Под образом Инопланетянина скрывался Антон Савлепов. Команда Ласточкина угадала.

Под образом Ронина скрывалась Артем Пивоваров. Команда Ласточкина угадала.