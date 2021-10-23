Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина
23 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.
Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Инопланетянин, Щелкунчик, Нептун, Ронин и Пан Коцкий.
Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Игоря Ласточкина. Именно они решили, что сегодня, в конце 6 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Инопланетянина и Ронина.
Под образом Инопланетянина скрывался Антон Савлепов. Команда Ласточкина угадала.
Под образом Ронина скрывалась Артем Пивоваров. Команда Ласточкина угадала.