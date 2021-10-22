Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

22 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Маскарад 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба

23 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад-2. 6 выпуск 2 сезона шоу Маскарад смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Второй сезон загадочного шоу Маскарад стартовал. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать звездные команды. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта. Ведущим 2 сезона проекта Маскарад стал Тимур Мирошниченко.

6 выпуск шоу Маскарад 2 сезон смотрите 23 октября в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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