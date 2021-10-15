Хата на тата 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

Хата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск реалити Хата на тата-10. 3 выпуск 10 сезона реалити Хата на тата смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 3 выпуске реалити Хата на тата-10 : Героем третьего выпуска юбилейного сезона «Хата на тата» станет Миша Бурей из Колонщины, Киевской области. Работает папа дальнобойщиком, который своей миссией считает прославлять родину! Каждого иностранного попутчика он учит украинским словам. Не устает рассказывать о красоте украинской природы: «Ромашки, васильки, коровы...». Перед каждым хвастает украинскими блюдами. И всех новых друзей приглашает в Украину! А дома Мишку месяцами ждет жена Татьяна, двое сыновей и недостроенный дом под Киевом, где и проживает семья. Возвращаясь домой, вместо того, чтобы браться за ремонт, помогать супруге и заниматься воспитанием 14-летнего Алексея и двухлетнего Степана, папа устраивает себе настоящий отпуск: отсыпается, наедается, а затем отправляется «в рейс по соседям». Жена Татьяна устала «рулить дома». Она мечтает вновь почувствовать себя любимой женщиной за мужским плечом, а не «ломовой лошадью». Какой европейский друг приедет в гости к папе? И чем поразит его Украина? Будут ли дети есть «салбургер» - новое блюдо от папы? И какие сюрпризы для героя приготовит двухлетний Степан?

3 выпуск реалити Хата на тата-10 смотрите 16 октября в 16:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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