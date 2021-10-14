Хата на тата 10 сезон: проект возьмется за перевоспитание папы-дальнобойщика
В эту субботу, 15 октября, в 16:40 на СТБ выйдет 3 выпуск нового сезона любимого семейного проекта «Хата на тата».
Каждого иностранного попутчика он учит украинским словам. Не устает рассказывать о красоте украинской природы: «Ромашки, васильки, коровы...». Перед каждым хвастает украинскими блюдами. И всех новых друзей приглашает в Украину!
Жена Татьяна устала «рулить дома». Она мечтает вновь почувствовать себя любимой женщиной за мужским плечом, а не «ломовой лошадью». Какой европейский друг приедет в гости к папе? И чем поразит его Украина? Будут ли дети есть «салбургер» – новое блюдо от папы? И какие сюрпризы для героя приготовит двухлетний Степан?
Не пропустите в субботнем выпуске «Хата на тата» в 16:40 на СТБ!