Отпетые мошенницы – легкая комедия на выходные

Просмотр фильма вечером выходного дня уже как маленький осенний ритуал. Ведь на улице все холодает, а дома – всегда уютно и тепло.

Потому хорошая идея предстоящей субботы – запастись вкусностями, налить в чашку чего-нибудь горяченького и глянуть легкую комедию «Отпетые мошенницы». Ее уже завтра, в 21:00, покажет канал НЛО TV.

Фильм рассказывает о двух аферистках – Пенни и Жозефине, которые привыкли рисковать, обманывать и получать легкие деньги. Вот только эти двое – абсолютно разных полей ягоды. Пенни – веселая, но рисковая простушка, которая заманивает мужчин в ловушку и хитростью получает то, что ей нужно. Но все это мелочи по сравнению с тем, что умеет Жозефина – настоящая профессионалка в сфере афер. Изощренная и опасная, она искусно выманивает огромные деньги у богатых, влиятельных и очень обеспеченных людей.

Однажды эти две мошенницы встречаются во время путешествия по Французской Ривьере. Конечно, каждая из них желает решить здесь «рабочие» вопросы и не хочет делить место с другой. Но уступать друг другу аферистки не намерены. Потому после ряда событий принимают решение заключить пари. Его суть в том, чтобы первой развести на деньги одного из постояльцев отеля. Но примечательно, что сделать это нужно в течении семи дней, а сумма – действительно баснословная. Проигравшая мошенницы должна будет покинуть территорию. Но несмотря на риски, обе девушки идут на этот шаг и решают бороться за место под солнцем…

Роль Жозефины в «Отпетых мошенницах» сыграла харизматичная красотка Энн Хэтэуэй. Она – та самая обладательница широкого актерского диапазона, который позволяет ей играть в самых разнообразных фильмах и блестяще справляться как с глубиной драматических сцен, так и с легкостью комедийного жанра. Партнершей Энн на съемочной площадке и исполнительницей роли Пенни стала замечательная Ребел Уилсон. К слову, она в этом фильме выступила не только в качестве актрисы, но и в роли одного из продюсеров. Ведь комедия – самая что ни на есть естественная стихия Ребел. Не помешает вспомнить, что начинала она свою карьеру именно с участия в австралийских комедийных телешоу.

Кстати, как утверждает сама Энн Хэтэуэй, ее коллега Ребел очень сообразительна и может создать комедию просто из воздуха, на месте придумав множество разных вариаций на каждую строчку текста. А для этого, согласитесь, нужен настоящий талант.

Режиссером фильма «Отпетые мошенницы» стал британский комик, актер и писатель Крис Эддисон. Его работа стала ремейком киноленты «Отпетые мошенники» Фрэнка Оза, снятой еще в 1988 году. Но последняя, к слову, тоже была новой версией еще более давней комедии «Сказки на ночь» (1964). В общем, Крис Эддисон взял базовую формулу, поменял пол главных героев из мужского на женский и сделал новый яркий продукт. А в исполнении потрясающих актрис эта комедия действительно заиграла новыми красками.

Смотрите фильм «Отпетые мошенницы» в эту субботу, 16 октября, в 21:00 на канале НЛО TV.