Орел и Решка. Чудеса света: ведущий пообщался с самой большой и сильной обезьяной на планете

Антон Зайцев из сезона «Чудеса света» побывал в Руанде, где живут одни из последних горных горилл на Земле.

В крохотной африканской стране Руанде можно найти настоящее чудо света – горную гориллу. В Руанде живут одни из последних горилл на нашей планете! Повидаться с ними посчастливилось ведущему тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» , которое показывает Новый канал, Антону Зайцеву.

Экспедиция к горным гориллам – это сложное и непредсказуемое испытание в диком непроходимом лесу. Для него нужна прочная обувь, защита на голени от колючих ядовитых растений и плащ-дождевик, чтобы не укусила никакая муха цеце, – рассказал Антон. – Глядя на количество экипировки, мне казалось, что мы идем не к гориллам, а на войну с ними!

Важный пункт подготовки – правила поведения с гориллами. Рядом с ней нельзя есть, пить и громко разговаривать. Нельзя приближаться ближе, чем на семь метров, фотографировать со вспышкой и смотреть в глаза. Обезьяна может даже побежать на человека, но убегать в таком случае не стоит – лучше медленно присесть, опустить голову и притвориться кустиком. Чтобы горилла приняла человека за друга, с ней нужно говорить на ее горильем языке.

Поиски горных горилл могут длиться два часа, а могут и шесть. Эти животные постоянно перемещаются и еще не научились сбрасывать в личку свои геолокации, – пошутил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – За горилл это делают треккеры – профессиональные сыщики. Они отслеживают приматов и передают гиду координаты. Пробираться к ним нам пришлось через джунгли, прорубая путь!

Поскольку во всем мире осталось чуть больше тысячи особей горных горилл, рядом всегда их телохранители-рейнджеры. А перед контактом с животным нужно обязательно надевать маску – они легко заражаются всеми человеческими болезнями.

В Руанде со мной произошло чудо! Самая большая и сильная обезьяна на Земле прошла в полуметре от меня… и я остался жив! – радуется Антон. – Это был самец весом под 200 кг, вожак стаи. Да, к гориллам нельзя подходить ближе, чем на семь метров. Но они сами подходят к туристам!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,