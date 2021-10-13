Тайная любовь. Возвращение: актриса Дана Абызова впервые рассказала о родах и 4-месячном сыне

13 октября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тайная любовь. Возвращение: актриса Дана Абызова впервые рассказала о родах и 4-месячном сыне
Актриса Дана Абызова
instagram.com/danaabyzova

Популярная актриса Дана Абызова исполнила главную роль в сериале «Тайная любовь», второй сезон которого выходит на канале «Украина». Мало кто из зрителей заметил, что в картине актриса снималась беременной.

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В мае этого года актриса впервые стала мамой – у нее с супругом, актером Алексеем Морозовым, родился сын. В интервью каналу «Украина» Дана Абызова призналась, почему не хотела, чтобы муж присутствовал с ней на родах, и как изменилась ее жизнь с появлением ребенка.

Дана пока не хочет афишировать имя малыша, но оказывается, долгих споров по этому поводу у супругов не было.

Во время обеденного перерыва на съемках ко мне в актерский вагончик зашла прекрасная актриса Екатерина Качан и рассказала историю о том, как хотела назвать своего сына, но потом передумала. В это время я почувствовала первое шевеление. Рассказала мужу и нам даже не пришлось спорить, – рассказала исполнительница роли Любы в сериале «Тайная любовь. Возвращение», актриса Дана Абызова

Дана Абызова с мужем и сыном / социальная сеть Instagram

И хотя сейчас многие пары выбирают партнерские роды, Дана не хотела, чтобы супруг присутствовал с ней в этот момент.

И Слава Богу, он был на съемках в другой стране. Все индивидуально, конечно, есть пары, которым это необходимо. Мне хотелось погрузиться в себя и пережить этот опыт одной. Потом я мужу все рассказала, конечно. Не думаю, что мужчинам нужно это видеть и переживать, – поделилась своим мнением артистка.

Дана Абызова с мужем Алексеем Морозовым / социальная сеть Instagram

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Как и каждой женщине, которая недавно стала мамой, Дане также пришлось узнать, что такое недосып. Но актриса говорит, что с появлением малыша весь мир вокруг нее расцвел и заиграл насыщенными красками.

Жизнь стала еще круче, интереснее, глубже и прекраснее. Раньше я не знала, что любовь может быть такой. Будто я познала ее целиком, а раньше знала лишь отчасти. Моей активности малыш никак не мешает, наоборот откуда-то появилось в тысячу раз больше сил и желания жить, несмотря на тотальный недосып, – призналась Дана Абызова.

Напомним,

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